اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاحد 24-6-2018

كتب محمود الضبع

شهد اليوم الاحد 24-6-2018 ، العديد من الأحداث والأخبار الاقتصادية تعرف عليها

البنك المركزى: 3.414 تريليون جنيه إجمالى الدين العام بنهاية ديسمبر 2017

أعلن البنك المركزى عن ارتفاع الدين العام المحلى ليبلغ 414ر3 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضي، منه 84.7 % مستحق على الحكومة، و8.2 % على الهيئات العامة الاقتصادية و7.1 % على بنك الاستثمار القومى.

وأشار التقرير الشهرى للبنك المركزى الصادر اليوم الأحد، إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تيريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2017 - 2018، فيما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

وأضاف أن صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) قد بلغت نحو 242.3 مليار جنيه بانخفاض قدره 10.4 مليار جنيه.

"الإحصاء": ننتهى من رصد 6 مؤشرات متعلقة بالقضاء على الجوع آخر العام

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنه بنهاية العام الجارى، سيتم الانتهاء من رصد 6 مؤشرات متعلقة بالقضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائى، تم تحديدها ووضعها من قبل الأمم المتحدة.

وأضاف بركات خلال كلمته بورشة عمل دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال استدامة الغذاء والزراعة، والتى عقدت اليوم الأحد، بجهاز الإحصاء بمشاركة ممثلين عن منظمة الفاو ومنظمات دولية أخرى، أن هدف القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى وتعزيز الزراعة المستدامة، يمثل المحور الثانى فى أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أنه بالتعاون مع منظمة "الفاو" يقوم الجهاز بتوفير البيانات والمعلومات حول هذا الإطار لخدمة ومساعدة متخذى القرار على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

إطلاق أول تابلت مصرى "سيكو إكسبريس 3" الأربعاء المقبل بسعر 1149 جنيه

كشف محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو مصر"، عن إطلاق أول تابلت مصرى محلى الصنع الأربعاء المقبل باسم "سيكو إكسبريس 3".

وأضاف سالم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التابلت المصرى تم تصنيعه بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، وبنسبة تصنيع محلى تصل إلى 45 %.

وأوضح سالم أنه تم البدء بتصنيع نحو 10 آلاف تابلت على أن يتم إطلاقه رسميا فى الأسواق فى غضون أسبوعين بسعر يصل إلى نحو 1149 جنيه.

البنك المركزى: 1.503 تريليون جنيه إجمالى قروض الجهاز المصرفى نهاية فبراير الماضى

ذكر تقرير صادر عن البنك المركزى، اليوم الأحد، أن إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى قد ارتفع ليصل إلى 503ر1 تريليون جنيه فى شهر فبراير الماضى مقابل 476ر1 تريليون جنيه فى يناير السابق له بارتفاع بلغ نحو 27 مليار جنيه.

وأضاف التقرير - الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 08ر400 مليار جنيه منها 6ر187 مليار جنيه بالعملة المحلية و4ر212مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن إجمالى القروض غير الحكومية ارتفع خلال فبراير الماضى؛ ليصل إلى 10ر1 تريليون جنيه منها 4ر776 مليار جنيه بالعملة المحلية استحوذ نشاط الزراعة على 09ر99 مليار جنيه، والنشاط الصناعى على نحو 9ر222 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 9ر8 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1ر199 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلى وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 08ر255 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 4ر327 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعى على 4ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 6ر164 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 8ر17 مليار جنيه والقطاع الخدمى على 5ر128 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 3ر139 مليار جنيه.

المركزى الصينى يخفض الاحتياطى الإلزامى لبعض البنوك بواقع 50 نقطة أساس

ذكر بنك الصين المركزى اليوم الأحد، أنه سيخفض المبالغ النقدية التى ينبغى أن تحتفظ بها بعض البنوك كاحتياطى إلزامى بواقع 50 نقطة أساس.

وقال البنك في بيان على موقعة الإلكترونى، إن الخفض المستهدف في نسبة الاحتياطى الإلزامى لبعض البنوك والتي تبلغ حاليا 16 % للبنوك الكبرى و14 % للبنوك الأصغر سيسرى اعتبارا من الخامس من يوليو .

الفاو: ندعم مصر فى اكتشاف إمكانيات الأغذية لتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة

قال حسين جاوين ممثل منظمة الأغذية والزراعة بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تعد رؤية عالمية، تدعو لتغيرات تستند على التزامات رئيسية تجاه الناس والكوكب والسلام والرخاء والشراكة، وشعارها هو "ألا تترك أحد وراءها" وذلك على مستوى كل دولة بالعالم.

وأكد جاوين، خلال كلمته بورشة عمل دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال استدامة الغذاء والزراعة، والتى عقدت صباح اليوم الأحد بجهاز الإحصاء بمشاركة ممثلين عن منظمة الفاو ومنظمات دولية أخرى، على ضرورة أن تشمل التنمية فى مجال الزراعة الأبعاد الثلاثة التى تضمن استدامتها وهى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أن منظمة الفاو تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة لاستكشاف إمكانيات الأغذية والزراعة فى دعم مصر لتنفيذ خطة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح، أن هناك قناعة كاملة لدى منظمة الفاو بالفرصة الكبيرة للزراعة فى أجندة 2030، حيث انه إذا أحسن التعامل مع هذه الفرصة يمكن أن تحقق تغيرات جذرية، لافتا إلى أن مصر تكتسب أهمية خاصة بسبب التاريخ الاستثنائى لها فهى مهد الحضارة الإنسانية ومكان نشأة الزراعة، فالمصريون يعلمون انه منذ العصور القديمة أن الغذاء والزراعة عنصران أساسيان للتنمية.

وزير البترول يشارك فى مؤتمر الغاز العالمى.. ويؤكد: فرصة استثمارية لمصر

قالت وزارة البترول، إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يشارك فى فعاليات مؤتمر الغاز العالمى (WGC 2018) في دورته السابعة والعشرين والذى يعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 25-29 يونيو بدعوة من رئيس الاتحاد الدولى للغاز ديفيد كارول حيث يشارك غدا الإثنين ضمن فعاليات المؤتمر في برنامج "كبار المسئولين" لمناقشة العوامل الجيوسياسية للغاز الطبيعى وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين الحكومين الأمريكيين و أعضاء الكونجرس الأمريكى، السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية ومتخذى القرار.

وصرح المهندس طارق الملا، أن مصر تحرص على المشاركة بفاعلية في كافة المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية لصناعة الغاز الطبيعى على مستوى العالم، من منطلق كونها أصبحت لاعباً رئيسياً في هذه الصناعة، حيث تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والرؤى المطروحة من كبار اللاعبين فى صناعة الغاز على مستوى العالم، بشأن القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة على كافة المستويات، فضلاً عن عرض الرؤية المصرية في هذا المجال، والتي تعكس حرص مصر على تحقيق الاستقرار لأسواق البترول والغاز عالمياً، وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، مشيراً الى أن هذه المؤتمرات والمنتديات تعد فرصة مواتية للترويج عالمياً للفرص الاستثمارية فى صناعة الغاز فى مصر، من خلال القاء الضوء على المشروعات الجديدة والمجالات الواعدة والجهود المصرية الناجحة فى مجال اكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعى .