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اجتماع مشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب ديسمبر المقبل بالإسكندرية

الأحد، 24 يونيو 2018 02:38 م
اجتماع مشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب ديسمبر المقبل بالإسكندرية جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
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أعلن السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، أنه تقرر عقد اجتماع مشترك لمجلس وزراء السياحة والثقافة العرب بمكتبة الإسكندرية يوم 11 ديسمبر المقبل، وذلك بهدف بناء شراكات فاعلة بين الدول العربية فى مجال السياحة الثقافية، واعتماد السياحة محركا رئيسا للتعريف بالتراث الثقافي العربى، وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره، وتطويره وإبراز الإمكانيات التنموية الهائلة لقطاع السياحة فى الوطن العربى.

 

وأضاف الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، فى تصريحات له بختام أعمال الدورة 22 للمكتب التنفيذى لوزراء السياحة العرب بالجامعة العربية، أن المقترح بعقد الاجتماع المشترك بين وزراء السياحة والثقافة، مقدم من المملكة العربية السعودية فى الاجتماع الوزراى السابق، وتم خلال الاجتماع استعراض الرؤية المقترحة والمقدمة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية لتفعيل، وتعزيز العمل المشترك بين قطاعى السياحة والثقافة فى الدول العربية، وذلك من خلال بيان أوجه التلاقى الواضح بين السياحة من جه، والتراث الثقافى والحضاري من جه أخرى.

 

وأوضح أنه تم الطلب بتعميم هذه الرؤية السعودية على كافة الدول العربية وإذا لم ترد ملاحظات عليها من الدول الأعضاء ستكون هى الرؤية العربية المعتمدة لعرضها على الاجتماع القادم للمجلس العربي الوزراي للسياحة ومكتبه التنفيذي يومي 9 و 10 ديسمبر المقبل في الاسكندرية ومن ثم عرضها على الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب 11 ديسمبر المقبل.

 

وأضاف أن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش ايضا دراسة إنشاء مركز عربي صيني للتكوين السياحي والفندقي في تونس في ضوء ورقة العمل المقدمة من وزارة السياحة والصناعات التقليدية في تونس بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة .

 

كما تم مناقشة طرق تمويل هذا المركز بالتعاون بين الجانبين الصيني والعربي حيث تشير الدراسات الى مؤشرات تطور تدفق السياح الصينيين للبلدان العربية والتي تقدر بـ 2 مليون سائح سنويا.

 

كما ناقش المكتب التنفيذي مقترح مصري بوضع جائزة للمجلس الوزراي العربي للسياحة في مجال التميز والابتكار السياحي،كما ناقش المكتب معايير الجودة السياحية في مجالي الاعلام السياحي ووكالات السياحة والسفر حيث تم الاتفاق على تعديل مسمى الجائزة لتكون جائزة افضل إعلام سياحي عربي ورفع تلك المعايير للاجتماع القادم للمجلس الوزراي العربي للسياحة للنظر في اعتمادها .

 

كما ناقش المكتب ورقة عمل حول دور الهيئة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية بالاضافة الى مناقشة دور الاعلام السياحي في تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة في ضوء المذكرة المقدمة من اتحاد كتاب السياحيين العرب بالاضافة الى مناقشة بند جديد حول التنمية المستدامة في مجال السياحة تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على آلبيئة خاصة وان خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة تتضمن 17 هدفا، و169 غاية.

 


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