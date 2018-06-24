إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين الإمارات وإيرلندا

أبوظبى ( أ ش أ )

بحثت الدكتورة أمل عبدالله القبيسى رئيسة المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى، فى دبلن، مع شون أوفاريل رئيس مجلس النواب الإيرلندى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين لتأطير العلاقات القائمة بينهما فضلا عن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية و دورها فى التنسيق و التشاور و التواصل بين شعبى البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات والزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة فى الفعاليات البرلمانية الدولية والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية.

وثمن رئيس مجلس النواب الإيرلندى جهود الدكتورة أمل القبيسى من خلال ترؤسها المجموعة الاستشارية البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف فى الاتحاد البرلمانى الدولى و بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، مؤكدا أهمية هذه المجموعة و دورها فى بناء شراكات دولية لمكافحة الإرهاب والتطرف وارتكازها على تحقيق أفضل مستويات التعاون والتنسيق بين الدول و تطوير الجهود و الإجراءات المشتركة فى هذا الشأن.