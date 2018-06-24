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إصابة طفل بالتسمم لتناوله مادة سامة عن طريق الخطأ بالمنوفية

الأحد، 24 يونيو 2018 10:20 ص
إصابة طفل بالتسمم لتناوله مادة سامة عن طريق الخطأ بالمنوفية مصاب بالتسمم-ارشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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أصيب طفل بحالة تسمم إثر تناولة مادة سامة عن طريق الخطأ بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام الطفل "  م .ر. ش "  عامان ومقيم مدينة أشمون دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم وحالته العامة مستقره، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي" قسم السموم " .
 
بالانتقال والفحص وسؤال والدته " ش .م. ع " 32 سنه،  ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت أنه أثناء لهو نجلها بالمطبخ تناول مادة سامة بطريق الخطأ، ونفت الشبهه الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر رقم 22660  جنح مركز أشمون لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة. 
 
 
 

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