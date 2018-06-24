أصوات الأتراك فى الانتخابات الرئاسية ملقاة بجوار صناديق القمامة

كتب : وائل علاء

تداول نشطاء أتراك صورًا لبطاقات التصويت فى انتخابات الرئاسة التركية، ملقاة فى الشوارع بجوار صناديق القمامة، ما يشير إلى التلاعب فى نتائج الانتخابات لصالح أردوغان على حساب منافسيه الآخرين وأبرزهم محرم إنجه من الحزب الجمهورى اليسارى.

وتظاهر العشرات من المواطنين الأتراك، احتجاجًا على عمليات تزوير نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لصالح حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالى رجب طيب أردوغان.

وتوجه المتظاهرون إلى مقر المجلس الأعلى للانتخابات احتجاجًا على النتائج الأولية، مؤكدين أنها تم تزويرها وتسويد بطاقات الناخبين، وسط اعتراض من قبل قوات الشرطة التركية.

كما رصدت وسائل إعلام تركية عددًا من الانتهاكات فى العملية الانتخابية من بينها، أن حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان استخدم اللاجئين السوريين للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسة والبرلمانية من أجل التصويت لصالح الحزب.

اصوات المواطنين الاتراك ملقاة بجوار صناديق القمامة