أسوة بالمدنيين.. زيادة المعاشات العسكرية 15 % اعتبارا من أول يوليو

كتبت: أمنية جلال

كشفت مصادر مطلعة، أن زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 %، المنشور فى الجريدة الرسمية أمس، تأتى فى إطار الزيادات لكل أصحاب المعاشات لكل العاملين فى مؤسسات الدولة وذلك اعتبارا من أول يوليو 2018.

ووفقا للقانون رقم 98 لسنة 2018، المنشور بالجريدة الرسمية أمس، بناء على ما قرره مجلس النواب وطبقا لما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، نصت المادة الأولى على أنه تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيه أيهما أكبر.

كما نشر نفس العدد من الجريدة الرسمية، قانون رقم 99 لسنة 2018، بشأن زيادة المعاشات 15 % اعتبارا من 1/7/2018، للمدنيين الخاضعين لأحكام القوانين التالية:

قانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومنح استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديسل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.

ونصت المادة الأولى أيضا على أنه تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها، أيهما أكبر.