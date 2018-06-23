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السبت، 23 يونيو 2018 03:53 ص
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7 معلومات مالية عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.. تعرف عليها

السبت، 23 يونيو 2018 03:00 ص
7 معلومات مالية عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.. تعرف عليها المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم
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تعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الاعمال العام، والتى تتبعها 18 شركة تابعة، و"اليوم السابع" ينشر أبرز 7 معلومات عن الشركة.

1 – ارتفع إجمالى إيرادات نشاط الشركة إلى 21.4 مليار جنيه العام المالى 2018-2019 وفق الموازنة التخطيطية المستهدفة مقابل 19.5 مليار جنيه العام الجارى.

2 – بحسب الموازنة، سيبلغ الفائض بعد الضرائب نحو 3.7 مليار جنيه لـ 11 شركة.

3 – سينخفض العجز  لنحو 800 مليون جنيه لـ 7 شركات، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه العام الجارى.

4 -  تستهدف الشركة صادرات تصل إلى 1.6 مليار جنيه العام المقبل ،مقابل 911 مليون جنيه العام الجارى .

5 – تصل قيمة الأجور المتوقعة  3.6 مليار جنيه  لعدد 46.3 ألف عامل.

6 – يبلغ متوسط أجر العامل السنوى نحو 78.7 ألف جنيه .

7 – تبلغ قيم الضرائب التى ستدفعها الشركة وشركاتها التابعة لخزانة الدولة العام المقبل نحو 58 مليار جنيه ، أغلبها من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى".


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