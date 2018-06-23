7 معلومات مالية عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الاعمال العام، والتى تتبعها 18 شركة تابعة، و"اليوم السابع" ينشر أبرز 7 معلومات عن الشركة.

1 – ارتفع إجمالى إيرادات نشاط الشركة إلى 21.4 مليار جنيه العام المالى 2018-2019 وفق الموازنة التخطيطية المستهدفة مقابل 19.5 مليار جنيه العام الجارى.

2 – بحسب الموازنة، سيبلغ الفائض بعد الضرائب نحو 3.7 مليار جنيه لـ 11 شركة.

3 – سينخفض العجز لنحو 800 مليون جنيه لـ 7 شركات، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه العام الجارى.

4 - تستهدف الشركة صادرات تصل إلى 1.6 مليار جنيه العام المقبل ،مقابل 911 مليون جنيه العام الجارى .

5 – تصل قيمة الأجور المتوقعة 3.6 مليار جنيه لعدد 46.3 ألف عامل.

6 – يبلغ متوسط أجر العامل السنوى نحو 78.7 ألف جنيه .

7 – تبلغ قيم الضرائب التى ستدفعها الشركة وشركاتها التابعة لخزانة الدولة العام المقبل نحو 58 مليار جنيه ، أغلبها من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى".