"5 سعادة"..طلاب جامعيون يحاربون البطالة ببيع الآيس كريم و"فوتوسيشن" هدية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، اجتمع 5 شباب من أبناء محافظة الوادى الجديد وتحديدا فى مركز الداخلة وهم طلاب فى المرحلة الجامعية على هدف محدد هو، تنفيذ مشروع متميز ومبهج كان وليد الصدفة فى جلسة سمر وفكاهة للخروج من الظروف الصعبة والكساد الذى أصابهم طوال شهر رمضان، حيث اقترح أحدهم أن يبيع آيس كريم والآخر يقوم ببيع غزل البنات والثالث اقترح أن يبيع زلابيا وقرر جميعهم أن ينفذوا فكرة عربة صغيرة بتصميم مبتكر لبيع الآيس كريم وغزل البنات والزلابيا بطريقة غير تقليدية، ومرفق بها كابينة تصوير فوتوغرافى وأطلقوا عليها اسم "5 سعادة" وقاموا بعمل "ايفنتات" خلال أيام العيد بالتعاون مع عدد من المحلات الشهيرة للوقوف بجانبهم وتنظيم برامج ترفيهية وتقديم هدايا للزبائن عبارة عن "فوتوسيشن" مع شراء الآيس كريم من العربة .

وشهدت الفكرة إقبالا كبيرا من المواطنين عليها حيث توافد الأطفال والفتيات على عربة الآيس كريم والتقاط الصور الاحترافية فى كابينة التصوير واستلام الصور فوريا، حيث يضم فريق "5 سعادة" كلا من "أحمد حسن ياسين طالب بالفرقة الثالثة تربية رياضية ويعمل مصور محترف، ومحمد عبد الباسط هاشم بمعهد إدارة أعمال ويعمل نقاش، ومحمد عيد بكلية الهندسة، وشريف محمود بكلية التربية الرياضية" .

وقال أحمد حسن فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع"، إن مشروع العربة كلفهم حوالى 12 ألف جنيه قاموا بتدبيرها من مدخراتهم حيث يعمل هو فى مجال التصوير وباقى زملائه يعملون فى أعمال إضافية أخرى، وقاموا بتجهيز كافة الأوراق الخاصة بممارسة العمل فى هذا المجال، وتقدموا بها للجهات المختصة وحصلوا على وعد من رئيس مركز الداخلة بتخصيص موقع لهم فى مكان مميز بمدينة موط لمباشرة عملهم .

وقال محمد عبد الباسط ، أنه يدرس بمعهد إدارة الأعمال ويعمل فى مجال النقاشة لكى يوفر نفقات الدراسة ويشارك فى مشروع عربة "5 سعادة" ببيع غزل البنات والأيس كريم كمشروع بفكر مختلف دون اعتبار لكونه عمل غير مناسب فهو فى كل الأحوال أفضل من البطالة، وحتى يتسنى لهم الحصول على فرصة عمل غير تقليدية بجانب رسم البسمة على وجوه الأطفال وأسرهم .



عربة 5 سعادة



أثناء بيع الآيس كريم وغزل البنات



تجمع المواطنين على العربة



مشروع غير تقليدى



إقبال على المشروع



أثناء الشراء



عرض ليلى للعربة



لقطة تصوير بعد الشراء



الأطفال يلوحون بإشارة الفريق 5 سعادة



طفلة تراقب العربة



أحد منتجات الأيس كريم



بيع الفشار



تصميم متميز للعربة



غزل البنات



أيس كريم وفشار



تصنيع الايس كريم بطريقة احترافية



تصوير احترافى للزبائن



تكلفة المشروع 12 ألف جنيه



الفريق يخطط لعمل مشروع متكامل



مشاركة إيجابية من الزبائن



جانب من فريق العمل



طلاب يبتكرون مشروع صغير ناجح



فريق 5 سعادة