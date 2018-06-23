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السبت، 23 يونيو 2018 04:54 م
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4 أحياء بالقاهرة تفوز بالمركز الأول فى التقييم الشهرى على مستوى العاصمة

السبت، 23 يونيو 2018 03:40 م
4 أحياء بالقاهرة تفوز بالمركز الأول فى التقييم الشهرى على مستوى العاصمة عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، عن نتيجة تقييم رؤساء الأحياء لشهر مايو، وكشفت حصول أحياء "المعادي بالمنطقة الجنوبية، والساحل بالمنطقة الشمالية، وشرق مدينة نصر بالمنطقة الشرقية، وغرب القاهرة بالمنطقة الغربية" على المركز الأول في مسابقة تقييم الأحياء .
 
 
وأوضح المحافظ ، أن تقييم رؤساء الأحياء الشهري يعتمد على مجموعة من العناصر الهامة، على رأسها مدى تعاون رئيس الحي مع المجتمع المدني لتطوير الحي ، ومتابعة غلق الكافيهات والمقاهي الغير مرخصة ، ورفع الإشغالات من الشوارع وزيادة موادرد الحي وتحصيل مستحقاته ، والعمل على تكوين اتحادات شاغلين لكل عقار بالحي ، بالإضافة إلى حجم إزالة المخالفات البنائية والتصدي لها في المهد مع تفعيل قرار المحافظ بنظافة أسطح العقارات بمعدل 5 عقارات شهرياً بكل حي، بالإضافة إلى متابعة أعمال اللجان الرباعية بالحي، والتي تضم رئيس الحي ومديري الطرق والنظافة الانارة لتطوير الشوارع والميادين والحدائق، مع الحفاظ عليها بالصيانة الدورية وعدم خروجها من قائمة الأماكن المميزة بالمحافظة .

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