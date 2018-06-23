230 مهاجرا على متن سفينة "لايف لاين" الألمانية ينتظرون حلا دبلوماسيا

(أ ف ب)

أعلنت منظمة "لايف لاين" الألمانية، اليوم السبت، أن سفينتها التى تهدد إيطاليا باحتجازها، تنتظر فى المياه الدولية للتوصل إلى حل دبلوماسى وتأمين امدادات لحوالى 230 مهاجرا على متنها.

واستبعدت روما السماح للسفينة بالدخول إلى مرفأ إيطالى وقالت انها تريد التحقق من تطابق العلم الهولندى الذى ترفعه السفينة مع جنسيتها.

وقال ممثل الجمعية في ألمانيا أكسل شتاير "ننتظر حلا دبلوماسيا، تجرى محادثات بين دول عدة" لإستقبال سفينة "لايف لاين" والناجين رافضا اعطاء المزيد من التفاصيل عن المحادثات.

وأضاف أنه من المفترض أن تحصل السفينة الأحد من مالطا على "بطانيات وأدوية ومواد غذائية"، مؤكدا أنها ستبقى في المياه الدولية بانتظار التوصل الى حل للوضع.

وتتهم إيطاليا منظمة "لايف لاين" غير الحكومية أنها خالفت القانون الدولي بنقلها المهاجرين في حين كان خفر السواحل الليبى يتدخل.

وتؤكد المنظمة أنها أغاثت حولى 203 مهاجرا كانوا يغرقون، بينهم 14 امرأة وأربعة أطفال.

ورفض شتاير اتهامات روما. وذكرت ممثلية هولندا لدى الاتحاد الأوروبى من جهتها أن السفينة لا تظهر في السجلات البحرية الهولندية.

وأضاف شتاير "كل مستنداتنا نظامية، كل الأمور قانونية" مؤكدا أن السفينة ترفع العلم الهولندي وأنه لا "يفهم" هذه الاتهامات.

ولم يتسنّ لوكالة فرانس برس التواصل صباح السبت مع منظمة "سى آى" غير الحكومية (أى عين البحر)، التى وجهت ايطاليا إلى سفينتها "سيفاش" تهديدات باحتجازها للسبب نفسه.

وقالت منظمة "لايف لاين" الجمعة أنها تخشى "من تكرار ما حصل مع سفينة أكواريوس قبل أسبوع".

وسفينة اكواريوس التى استأجرتها منظمة "اس او اس ميديتيرانيه" الفرنسية غير الحكومية رست الأحد فى ميناء إسبانى بعد أسبوع من رفض إيطاليا ومالطا استقبالها.

ونقل قسم من المهاجرين الـ630 الذين كانوا على متن "أكواريوس" في البداية، إلى سفينتين إيطاليتين وأبحرت السفن الثلاث إلى إسبانيا.