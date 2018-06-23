يورونيوز: 300 دبلوماسى تركى حاولوا اللجوء لألمانيا منذ تحركات الجيش بأنقرة

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ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم السبت، أن حوالى 300 دبلوماسى تركى سعوا للجوء فى ألمانيا منذ محاولة تحركات الجيش الفاشلة فى تركيا عام 2016.

ونقلت القناة عن تقارير إخبارية ألمانية، أن بيانات وزارة الداخلية الألمانية أظهرت أن 1177 تركى يحملون الصفة الدبلوماسية أو أوراقاً رسمية، بما فى ذلك زوجات وأطفال الدبلوماسيين، طلبوا هذا اللجوء، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية لم تعلق حتى الآن على ذلك.

ومنذ محاولة تحركات الجيش الفاشلة فى تركيا، اعتقلت أنقرة أكثر 10 الآلاف وأقالت أو علقت خدمة أكثر من 100 ألف فى الجيش والخدمة المدنية والقطاع الخاص، كما حاول النظام التركى من ناحية أخرى الضغط على ألمانيا من أجل تسليمها أشخاصاً اشتركوا فى محاولة الانقلاب.