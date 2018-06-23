وكالة الطاقة الذرية تبدى استعدادها لتصفية مخلفات مفاعل تموز بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أبدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، اليوم السبت، استعداد الوكالة للتعاون مع العراق لتصفية مخلفات مفاعل تموز، وإنشاء مركز صحى متخصص لأمراض السرطان.

وذكرت وزارة التعليم العالى العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا عبد الرزاق العيسى ناقش مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو آليات تصفية مفاعل تموز ضمن سياق التزامات العراق الدولية.

ودعا الوزير الوكالة الدولية إلى مزيد من الدعم للعراق فى مجال توظيف التكنولوجيا النووية فى الاحتياجات الطبية وإنشاء مركز صحى خاص لمعالجة أمراض السرطان فى العراق.

وأوضح أنه تم الاتفاق على التحاق عدد من الخبراء العراقيين فى برنامج تنسيقى فى مقر الوكالة الدولية فى فيينا خلال الأسبوعين المقبلين يعقبه زيارة الخبراء الدوليين إلى بغداد لمتابعة تنفيذ الخطة العلمية المشتركة والإجراءات الخاصة بالمفاعل".