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السبت، 23 يونيو 2018 12:03 م
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وفاة مؤسس وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية ورئيس الوزراء الأسبق

السبت، 23 يونيو 2018 12:01 م
وفاة مؤسس وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية ورئيس الوزراء الأسبق رئيس كوريا الجنوبية
(أ ف ب)
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توفى كيم جونج بيل مؤسس وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية التي تتمتع بنفوذ كبير ورئيس الوزراء الأسبق، السبت في سيول عن 92 عاما، كما أعلن سكرتيره.

وكان هذا المسؤول السابق شخصية مهمة في معسكر المحافظين في الطبقة السياسية الكورية الجنوبية. ومع الرئيسين السابقين كيم يونغ سام وكيم داي جونغ، كان يعتبر أحد رجال السياسة الاكثر نفوذا فى سنوات 1980-1990 المعروفة باسم "عصر الثلاثة كيم".

ومُنع هذا الثلاثي من النشاط السياسي من 1980 الى 1987، أيام الدكتاتورية العسكرية لشون دو وان. لكن شون وتحت ضغط انتفاضة شعبية مؤيدة للديموقراطية أعاد الرجال الثلاثة إلى السلطة فى 1987.

ودخل كيم جونج بيل الساحة السياسية فى 1961 بالتحاقه بالجنرال بارك شونج هى وانقلابه الناجح.

وقد ساعد الجنرال بارك على فرض سيطرته على الحكم عبر إنشاء "وكالة الاستخبارات المركزية الكورية"التي شاركت فى قمع المعارضين، مرتكبة تجاوزات كثيرة.

وقاد كيم جونغ بيل أيضا المفاوضات السرية التى أدت فى الستينيات الى تطبيع العلاقات مع اليابان، القوة الإستعمارية السابقة، فتسبب بموجة احتجاجات في البلاد.

وقد عين رئيسا للوزراء إبان حكم بارك شونج هى من 1971 الى 1975، ومجددا من 1998 إلى 2000، إبان رئاسة كيم داى جونج، الحائز جائزة نوبل للسلام فى 2000 تقديرا لسياسته المسماة "شعاع الشمس"، وهى محاولة انفتاح وتهدئة للعلاقات مع كوريا الشمالية.

ومن سخرية القدر أن هذا الرئيس نجا من محاولة اغتيال أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية الكورية في 1973 عندما كان فى صفوف المعارضة.


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