وزير سودانى: تجارة الحدود تعتبر جزءا من سياسة حكومة الوفاق الوطنى

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أكد وزير التجارة السودانى حاتم السر، أن بلاده كان لها السبق بين دول منظمة "إيجاد" فى اعتماد سياسة فتح المعابر لانسياب تجارة الحدود مع كل دول الجوار السودانى، بما فيها الدول التى ليس لها عضوية بالمنظمة مثل تشاد.

وقال السر - فى تصريح صحفى اليوم السبت بالخرطوم، عقب مشاركته فى اجتماع المجلس الوزارى المشترك لوزراء التجارة بدول إيجاد الذى استضافته مدينة ممبسا الكينية فى الفترة من 20 -22 يونيو الجاري- "إن تجارة الحدود تعتبر جزءا رئيسيا من سياسة حكومة الوفاق الوطنى، وإحدى أهم مخرجات الحوار الوطنى بالسودان".

وأوضح أن الاجتماع عقد بالتعاون بين منظمة إيجاد ووزارات التجارة بالدول الأعضاء، بمشاركة خبراء وطنيين فى مجالات التجارة، الأمن، الحوكمة والجمارك، الشئون الخارجية، بالإضافة لأذرع المنظمة وشركائها، منوها إلى أن الاجتماع أتاح الفرصة لدول إيجاد للتباحث حول وثيقة السياسات الإطارية لتنظيم التجارة غير الرسمية والحوكمة الأمنية فيما بينها عبر الحدود، مبرزا أن اجتماع ممبسا اعتمد وثيقة السياسات الإطارية وتم التوقيع عليها بواسطة الوزراء.

وأشار السر إلى أن المذكرة نوهت إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين دول الإقليم، من خلال زيادة عدد المعابر وتسهيل الإجراءات والتعريفة الجمركية، ودعت إلى تعزيز سبل العيش للمجتمعات التى تعيش فى الحدود، وتحقيق الأمن الإنسانى والاجتماعى والغذائى، وتعزيز الحوكمة الأمنية فى الحدود ومحاربة التجارة غير المشروعة عبر الحدود.