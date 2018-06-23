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السبت، 23 يونيو 2018 03:50 م
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وزير خارجية بريطانيا يحذر من بريكست "بلا نهاية"

السبت، 23 يونيو 2018 03:02 م
وزير خارجية بريطانيا يحذر من بريكست "بلا نهاية" بوريس جونسون
(أ ف ب)
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حذر وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون المؤيد للانسحاب من الاتحاد الأوروبى رئيسة الوزراء تيريزا ماي من بريكست "سلس ومذل وبلا نهاية".

وفي مقال كتبه فى صحيفة "ذى صن" بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعملية التصويت التاريخية لصالح انسحاب بريطانيا من التكتل، حذر جونسون من "بريكست بلا نهاية" داعيا رئيسة الوزراء إلى "الايفاء بالتفويض الذى منحها اياه الشعب وتحقيق بريكست بريطانى بشكل كامل".

ويستعد فريق ماي لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لكن لا يزال عليه أن يحدد بدقة ما تريده لندن بشأن علاقتها المستقبلية مع القارة وتحديدا في ما يتعلق بالقواعد الجمركية.

ومن المنتظر أن يحيي الناشطون ضد بريكست الذكرى في وقت لاحق السبت من خلال تظاهرة في لندن للمطالبة بـ"تصويت شعبى" للموافقة على أي اتفاق نهائي تتوصل ماى إليه مع الاتحاد الأوروبى.

وأصر وزير التجارة ليام فوكس المدافع عن بريكست على أن ماي لا تزال مستعدة للانسحاب من المحادثات مع الاتحاد الأوروبى فى حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض.

وقال لشبكة "بي بي سي" فى مقابلة تم بثها السبت "لطالما أكدت رئيسة الوزراء أن عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق هو أفضل من التوصل إلى اتفاق سئ".

وأضاف "من الضروري عند دخولنا المرحلة المقبلة من المفاوضات أن يفهم الاتحاد الأوروبى ذلك ويصدق أعتقد أن شركاء عملية التفاوض لن يكونوا حكماء إذا اعتقدوا أن رئيسة الوزراء تراوغ".

وكتب جونسون الذي كان بين أبرز الشخصيات المدافعة عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أن الشعب البريطاني "يريد فقط أن ينتهى من هذا الأمر. لا يريدون بريكست يفتقر إلى الحماسة".

وقال "لا يريدون تسوية لا أمل فيها أو أخرى في منزلة بين المنزلين داخل وخارج (التكتل). سجّل الشعب قراره قبل عامين وتجرأ وآمن ببريطانيا. كان على حق وستثبت العقود المقبلة ذلك".

لكن مجموعة "ايرباص" العملاقة للطيران حذرت الجمعة من إمكانية مغادرتها بريطانيا في حال انسحبت الأخيرة من الاتحاد الأوروبى دون التوصل إلى اتفاق مع التكتل في وقت حذرت شركة "بى ام دبليو" لتصنيع السيارات من أن الضبابية تؤثر على المناخ الاستثمارى.


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