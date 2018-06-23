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وزير خارجية اليابان يزور وكالة الطاقة الذرية يوليو المقبل

السبت، 23 يونيو 2018 08:55 ص
وزير خارجية اليابان يزور وكالة الطاقة الذرية يوليو المقبل وزير الخارجية اليابانى تارو كونو
طوكيو(أ ش أ)
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ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، أن وزير الخارجية اليابانى تارو كونو يعتزم زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو فى مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا أوائل الشهر المقبل لإجراء مباحثات بشأن نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن كونو يعتزم التأكيد أن اليابان والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعملان معا بشكل وثيق بمجرد قبول كوريا الشمالية التحقق من نزع السلاح النووى، مضيفة أن الوزير اليابانى يرغب فى مناقشة كيفية متابعة عمليات التفتيش وكيفية المشاركة فى تكاليفها.

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى قد دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من تدمير كوريا الشمالية لمنشآتها النووية، مشيرا إلى أن اليابان ستساعد فى تغطية تكاليف عمليات التفتيش.

 


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