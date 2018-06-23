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وزير الإعلام الكويتى: نستنكر العدوان الحوثى على المملكة

السبت، 23 يونيو 2018 04:47 م
وزير الإعلام الكويتى: نستنكر العدوان الحوثى على المملكة وزير الاعلام الكويتى
إيمان حنا
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قال وزير الإعلام الكويتى محمد الجبرى، نجدد إدانة واستنكار الكويت للعدوان الحوثى على المملكة العربية السعودية.

ودعا لوضع خريطة طريق إعلامية لشرح أبعاد تحرير مدينة الحديدة، وأهمية مينائها، مشيرا لأهمية الإعلام فى توضيح الأهداف الاستراتيجية لأى قضية.

 

وأشار إلى أن الإمارات والكويت والسعودية قدموا دعما إنسانيا للشعب اليمنى، كما عمل التحالف على تأمين طرق إيصال المساعدات لليمنيين فى الأماكن التى يصعب الوصول إليها واستخدم كافة الطرق بما فيها الإسقاط الجوى.

 

ومن جانبه، قال وزير الإعلام البحرينى على بن محمد الرميحى، ما تشهده منطقتنا من مخاطر أمنية وعسكرية تستهدف استقرارنا وهويتنا، تفرض على أجهزتنا الإعلامية مسؤولية كبيرة باعتبارها سلاحا استراتيجيا وشريكا مع القوات المسلحة فى ميادين القتال للذود عن أمننا القومى العربى.

 

ودعا المجتمع الدولى للضغط على إيران لوقف تدخلها في شؤون منطقتنا، كما دعا إلى وقفة لمواجهة إيران وسياساتها البغيظة، مشددا على أن مملكة البحرين بكافة قطاعاتها حريصة على الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى فى مساعيها لمحاربة الإرهاب وبسط السلام ودعم الشعب اليمنى الشقيق.

 

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات وزراء إعلام تحالف دعم الشرعية في اليمن بقصر المؤتمرات في جدة برئاسة وزير الإعلام د. عواد العواد، وبمشاركة وزراء إعلام دول التحالف ومثل مصر فى الاجتماع مكرم محمد أحمد.

 

ويهدف الاجتماع لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية لدول التحالف وتقديم الدعم الإعلامي اللازم لجهود التحالف العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن، إضافة إلى تفعيل الخطاب الإعلامي المشترك وتطوير قنوات التعاون بين دول التحالف.

 

ويأتى هذا الاجتماع في مرحلة مهمة وحساسة فيما يخص الشأن اليمني تشهد فيها جميع الجبهات والمحاور العسكرية على أرض اليمن تقدما عسكريا وانتصارات متوالية للجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مختلف الجبهات، وخصوصاً في الحديدة وصعدة ونهم في ظل اندحار وتقهقر ملحوظ للميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.


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