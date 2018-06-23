video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 03:12 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة البيئة: المحميات الطبيعية تعكس حجم التنوع البيولوجى فى مصر

السبت، 23 يونيو 2018 02:00 ص
وزارة البيئة: المحميات الطبيعية تعكس حجم التنوع البيولوجى فى مصر لقاء بوزارة البيئة - صورة أرشيفية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قال أحمد عبد الحكيم مدير عام المكتب الفنى لقطاع حماية البيئة، إن قطاع حماية البيئة مسئول عن 30 محمية تمثل 15% من مساحة مصر،  مشيرا إلى أنها تعكس التنوع البيولوجى الكبير الذى تحظى به مصر، من نباتات وطيور وحيوانات، لافتا إلى أن السكان المحليين لتلك المحميات تتحدث 3 لغات، ولكل منها لغتها وعاداتها وتقاليدها وطبيعتها، مؤكدا على أهمية إطلاق مبادرات تساهم فى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين. 
 
 
جاء ذلك خلال جلسات الدورة التدريبية للصحفيين والإعلاميين للتوعية بأهمية حماية التنوع البيولوجى والمحميات، فى إطار البرتوكول الموقع بين جهاز شؤون البيئة وجمعية كتاب البيئة والتنمية، بالتزامن مع مرور 24 عاما على إنشاء جمعية كتاب البيئة والتنمية.
 
 
فيما قال دكتور وائل رضا، مدير عام الإعلام البيئى، إن البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة ممثلا فى محمد شهاب عبد الوهاب، ورئيس جمعية كتاب البيئة ممثلة فى خالد مبارك، والذى وقع فى يناير 2018، يهدف لعمل دورات تدريبية وندوات لرفع الوعى البيئى لشباب الصحفيين البيئيين، لخلق كوادر جديدة. 
 
 
وأوضح أن بنود البروتوكول تتضمن تنظيم أنشطة إعلامية فى المحافظات يحددها جهاز شؤون البيئة، وتقديم مبادرات وأفكار لنشر الثقافة البيئية، وإعداد برامج تدريبية لشباب الصحفيين لتأهيلهم فى مجال التوعية البيئية، إلي جانب العمل على نشر السلوك البيئى بين الصحفيين، لافتا إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة طالبت القائمين على الورشة بالخروج بتوصيات ومخرجات قابلة للتنفيذ للترويج لمؤتمر الأطراف التنوع البيولوجى المنتظر نهاية العام الحالى.
 
 
من ناحيته، طالب خالد مبارك رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، وزارة البيئة بإعادة الصفحات المخصصة للبيئة فى المؤسسات الصحفية القومية، والتى كانت تقدم لها دعم سنوى 90 ألف جنيه، مؤكدا ضرورة إطلاق مشروعات صحفية وقومية للحفاظ على البيئة، بجانب الاهتمام بإضافة البعد البيئى قصص الأطفال، وإنشاء مركز قومى يضم جميع البحوث والدراسات البيئية، قائلا: إن هناك 40 ألف دراسة فى مصر فى مجال الحفاظ على البيئة، 22 ألف منهم فى مدينة أسيوط.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة البيئة: المحميات الطبيعية تعكس حجم التنوع البيولوجى فى مصر

وزارة البيئة: افتتاح أول ورش العمل الفنية لدمج التنوع البيولوجى فى الصناعة

الطقس يلاطف العيد بعد حرارة الاستقبال.. هيئة الأرصاد: انكسار الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة غدا.. وتؤكد: الطقس لطيف على السواحل الشمالية.. ووزارة البيئة: رياح مثيرة للأتربة والرمال تؤثر على جودة الهواء

وزارة البيئة

المحميات الطبيعية

جمعية كتاب البيئة




لا تفوتك
صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة