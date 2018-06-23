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واشنطن ترسل 215 صندوقا إلى بيونج يانج لاستعادة رفات جنودها

السبت، 23 يونيو 2018 10:52 ص
واشنطن ترسل 215 صندوقا إلى بيونج يانج لاستعادة رفات جنودها ترامب وزعيم كوريا الشمالية
سول(أ ش أ)
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ذكر مسئول عسكرى فى كوريا الجنوبية أن الجيش الأمريكى يعتزم إرسال 215 صندوقًا فارغًا إلى كوريا الشمالية عبر الحدود بين الكوريتين اليوم السبت، لاستعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.

ونقلت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المسئول الذى طلب عدم الكشف عن هويته قوله انه من المقرر أن تغادر نحو 30 سيارة تابعة للقوات الامريكية تحمل الصناديق من قاعدة كامب همفريز فى بيونجتايك لقرية بانمومجوم الحدودية.

وكان استرداد رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال حرب 1950-1953 وإعادتهم إلى أوطانهم أحد الاتفاقات التى توصل إليها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج خلال قمتهما التاريخية فى سنغافورة.

 


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