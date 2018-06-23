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ومستمرون في حملاتنا علي المواقف..

نائب محافظ الجيزة: "سواق الميكروباص عاوز ياخد 30 جنيهًا فى مشوار 2 كيلو"

السبت، 23 يونيو 2018 06:00 ص
نائب محافظ الجيزة: "سواق الميكروباص عاوز ياخد 30 جنيهًا فى مشوار 2 كيلو" اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء
كتب إبراهيم سالم
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قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، إن المحافظة تكقف يوميا حملاتها علي مواقف السرفيس المنتشرة بنطاقها، للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب التي تم اعتمادها من المحافظة عقب إعلان رفع أسعار المواد البترولية.
 
وأضاف الهراس في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة بقيادة اللواء كمال الدالي تنظم اجتماعات دورية علي مستوي رؤساء الأحياء والمواقف للتأكيد علي تشديد الرقابة علي تطبيق التعريفة الجديدة، الي جانب تدارك الأخطاء التي حدثت أثناء وضع التعريفة، قائلا "فيه أسعار عالية نزلناها وتعريفة منخفضة عليناها مراعاة للسائق والمواطن علي حد سواء".
 
وتابع الهراس قائلا :"السواق أصلا عاوز يأخذ 30 جنيه في مشوار 2 كيلو، وبيدور علي نفسه مش بيدور علي المواطن الغلبان".

 


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