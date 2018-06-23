نائب الرئيس اليمنى يلتقى القادة العسكريين ويؤكد هزيمة المشروع الإيرانى

إيمان حنا

عقد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، اليوم، اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة، حيث هنأ القادة والمقاتلين الأبطال بالانتصارات التى يحققها الجيش فى مختلف الجبهات، ناقلاً تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحيات قادة قوات التحالف.

واطلع نائب الرئيس على سير العمليات العسكرية وجهود استكمال التحرير وأوضاع الوحدات العسكرية، مشيدا بالملاحم التى يسطرها أبطال الجيش بدعم الأشقاء فى التحالف والانتصارات التى يحرزونها فى سبيل استكمال التحرير.

وأكد نائب الرئيس أنه لا خيار أمامنا سوى دحر وهزيمة المشروع الإيرانى فى اليمن ولا يوجد خيار آخر غيره وأنه لا عزة لليمنيين إلا باستعادة دولتهم وشرعيتهم وإنهاء الانقلاب.

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود وتنفيذ الخطط واستكمال تنفيذ المهام العسكرية والجاهزية القتالية، مثمنا تثمينا عاليا الدعم العسكرى واللوجستى والإغاثى لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

شارك فى الاجتماع المفتش العام للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الأركان اللواء الركن عادل القميرى ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر وقادة الوحدات والألوية وممثلى قوات التحالف فى المنطقة، وقدم القادة تقارير الأداء المتضمنة مستوى الإنجاز والاحتياجات والهموم المرتبطة بالعمل الميدانى واستكمال البناء والتدريب والتأهيل، معبرين عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية.

كما شارك نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن على محسن اليوم، فى مراسم التشييع الرسمى والشعبى بمدينة مأرب لجثمان الشهيد البطل العميد أحمد بن صالح العقيلى قائد اللواء 153 مشاة، وبمشاركة أقارب الشهيد وعدد من المسئولين وقيادات الجيش الوطنى ووكلاء المحافظة وجمع غفير من المواطنين.

وعبر نائب الرئيس عن تعازيه لأسرة وقبيلة الشهيد وأبناء القوات المسلحة، مشيداً بمناقب الشهيد وبطولاته التى سطرها دفاعاً عن اليمن فى مختلف الجبهات، وقال: "إن الشهيد العقيلى كان علماً من الأعلام ومن الرجال الأوفياء الأبطال".

وأضاف "نحن جميعاً على الدرب سائرون، على درب الشهداء الذين سالت دماؤهم الزكية الطاهرة فى كل المحافظات فى عدن وفى الساحل الغربى وفى مأرب وفى البيضاء وفى صعدة وفى لحج وفى كل ميادين البطولة والشرف".

وأكد بأن هذه التضحيات التى يبذلها اليمنيون تهدف إلى رفض الاستعباد وتحقيق الحرية ضد ميليشيا الحوثى الإيرانية التى هدمت اليمن ومزقت نسيجه الاجتماعى بتعبئتها الطائفية والمناطقية والعنصرية، فى وقتٍ كان اليمنيون قبل انقلاب هذه الميليشيات إخوة لا يفرقهم شىء.

وحذر نائب رئيس الجمهورية من الانجرار خلف هذه الدعوات الطائفية والمناطقية والسلالية النتنة التى تتبناها ميليشيا الحوثى، والتمسك بالإخاء وتوحيد الصف والاحتشاد خلف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية.

وعبر نائب الرئيس، عن الشكر الجزيل لدول التحالف وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعمهم المستمر لأمن اليمن واستقراره والحفاظ على هويته وسلامة أراضيه.

ودعا الفريق محسن أبناء القوات المسلحة ورجال اليمن وأحراره إلى الالتفاف خلف الشرعية والانتصار لأهداف الحفاظ على أمن اليمن وسيادته وكرامته وبناء دولته الاتحادية التى اتفق عليها اليمنيون جميعاً.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن دماء الشهداء الطاهرة الزكية ستروى وتنبت شجرة الحرية والكرامة وصيانة اليمن الجمهورى وإعادته إلى حاضنته العربية بعيداً عن الأطماع الفارسية الإيرانية..مجدداً اهتمام القيادة السياسية بأسر الشهداء وأبنائهم الذين ستدون أسماؤهم بأحرف من نور فى سفر التاريخ وستدرس تضحياتهم للأجيال القادمة جيلاً بعد جيل.

وقدم نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد مراسيم تشييع جثمان الشهيد البطل العميد أحمد صالح العقيلى واجب العزاء لوالد الشهيد الشيخ صالح العقيلى وإخوان الشهيد وأقاربه وأبناء آل عقيل وقيادة اللواء 153 مشاة وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة وجبهات البيضاء.