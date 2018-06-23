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نائب الرئيس اليمنى يجتمع بقيادة المنطقة العسكرية السادسة

السبت، 23 يونيو 2018 04:34 م
نائب الرئيس اليمنى يجتمع بقيادة المنطقة العسكرية السادسة نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح
عدن (أ ش أ)
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عقد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، اليوم  السبت، اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة، وذلك للاطلاع على سير العلميات العسكرية.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية  سبأ، أنه فى الاجتماع الذى حضره المفتش العام للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء الركن عادل القميرى، ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول، وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر، وقادة الوحدات والألوية فى المنطقة،هنأ نائب الرئيس اليمنى القادة والمقاتلين بعيد الفطر المبارك والانتصارات التى يحققها الجيش فى مختلف الجبهات، ناقلاً تحيات وتهانى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وتحيات قادة قوات التحالف.

واطلع نائب الرئيس على سير العمليات العسكرية وجهود استكمال التحرير وأوضاع الوحدات العسكرية، مشيداً بالملاحم التى يسطرها أبطال الجيش بدعم الأشقاء فى التحالف والانتصارات التى يحرزونها فى سبيل استكمال التحرير.

وأكد نائب الرئيس اليمني، بأنه لا خيار أمامنا سوى دحر وهزيمة المشروع الإيرانى فى اليمن ولا يوجد خيار آخر غيره وأنه لاعزة لليمنيين إلا باستعادة دولتهم وشرعيتهم وإنهاء الانقلاب.

وحث نائب الرئيس اليمنى على مضاعفة الجهود وتنفيذ الخطط واستكمال تنفيذ المهام العسكرية والجاهزية القتالية، مثمناً تثميناً عالياً الدعم العسكرى واللوجستى والإغاثى لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

من جانبهم، قدم القادة تقارير الأداء المتضمنة مستوى الإنجاز والاحتياجات والهموم المرتبطة بالعمل الميدانى واستكمال البناء والتدريب والتأهيل، معبرين عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية.  

 


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