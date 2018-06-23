موجز 6 مساء.. اختيار المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، على اختيار المستشار الدكتور حنفى على جبالى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن.

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، على اختيار المستشار الدكتور حنفى على جبالى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك صباح اليوم (السبت) بحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ود. يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ونواب وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

أغلقت اللجنة العامة لانتخابات تشكيلات التنظيمات النقابية العمالية فى مرحلتها الثالثة والأخيرة للدورة التى تستمر 4 سنوات (2018/2020)، أعمالها فى تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، قبول طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية على الرئاسة والعضوية لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

نجحت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، من خلال مشروع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع من خلال كروت الشحن فى القضاء على العديد من المشاكل التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن فى نفس الوقت.

توفى صباح اليوم اللواء مهندس باقى زكى يوسف، صاحب فكرة عبور خط بارليف، والذى اقترح على القيادة السياسية فى حرب أكتوبر 1973 بالاعتماد على مضخات المياه القوية لتجريف خط بارليف لعبور القوات.

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى كافة المجالات الطبية والتدريبية، بما يعود بالصالح على الطبيب والمريض المصرى.

كشف الدكتور صفوت النحاس، الأمين لبيت الزكاة والصدقات المصرى تحت إشراف شيخ الأزهر، عن أبرز إنجازات البيت خلال شهر رمضان الماضى، مشيرًا إلى أن البيت قام بحصر القرى الأشد فقرا بكل محافظات الصعيد: "أسوان – الأقصر - البحر الأحمر – قنا – سوهاج –المنيا - أسيوط- بنى سويف"، عقب عيد الفطر سنتوجه لكافة محافظات مصر، وذلك لتقديم المساعدات المالية وترميم المنازل وتوصيل مياه الشرب.

أعلنت وسائل إعلام رسمية بزيمبابوى، وقوع انفجار اليوم السبت، خلال تجمع للحملة الانتخابية المؤيدة للرئيس إيمرسون منانجاجوا .

وصل وفدا ألمانيا رفيع المستوى، إلى مطار القاهرة الدولى يضم عدد من النواب الألمان فى زيارة للقاهرة لعقد عدة لقاءات مع المسؤولين في مصر

قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن هناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية ووزير الداخلية بضبط الأسواق.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، أول أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على توفير كل الخدمات اللوجستية بالمدن الجامعية لتقديم افضل الخدمات للطلاب.

استطاعت مصر القضاء نهائياً على مرض شلل الأطفال من خلال التوسع فى التطعيمات والوصول بنسبها إلى ما يقرب من 98%.

قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، اليوم السبت ببراءة الفنانة نرمين الفقى فى اتهامها بالنصب على سعودى فى مبلغ 20 مليون جنيه.

كان مواطن سعودى تقدم بدعوى يتهم فيها الفنانة نرمين الفقى بالنصب عليه بالحصول منه على فيلا ومبلغ 20 مليون جنيه مقابل وعدها له بالزواج منها، ولكنها لم تفى بوعدها حسبما جاء بالدعوى، وتقدم بصورة من التحويلات المقدمة منه للفنانة للمحكمة التى قررت حجز القضية للحكم بجلسة اليوم 23 يونيو.

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الاستزراع السمكى تجربة جديدة وهى محل دراسة مستمرة، مشيرا إلى أن نموذج عرب العليقات سيتم تعميمه على مناطق أخرى مشابهة على مستوى الجمهورية فى حال نجاحه بما يساهم فى رفع القدرة الإنتاجية للأسماك والوصول لخفض أسعارها فى الأسواق وتوفير فرص عمل للشباب.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جولته اليوم لتفقد الأعمال بمشروع تطوير هضبة الأهرام، ومشروع المتحف المصرى الكبير، والتى رافقه خلالها الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تأتى للتأكيد على أهمية تلك المشروعات العملاقة المبشرة والتى تدعو إلى الفخر لتنفيذها بأياد مصرية، منوهًا أن مشروع المتحف المصرى الكبير سيغدو أحد المشروعات العالمية بكل المقاييس فى المجال المتحفى والثقافى.

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات محاولة الاغتيال التى تعرض لها "آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي، وترفض بشكل قاطع أي محاولة للمساس بالأمن والاستقرار في إثيوبيا الشقيقة.

وتتوجه مصر بخالص العزاء للحكومة والشعب الإثيوبى وذوى الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، وتعرب عن ارتياحها لفشل هذه المحاولة الغاشمة وسلامة رئيس الوزراء منها.

قال وزير الصحة الإثيوبى أمير أمان، اليوم السبت، إن الهجوم الذي وقع وسط حشد مؤيد لرئيس الوزراء أبى أحمد فى أديس أبابا أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 132.

دون رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، هاشتاج #السيسى_مش_هيرحل، تصدر المرتبة الثانية فى قائمة الترند فى مصر بآلاف التغريدات بعد ساعات من تدشينه، ردا على إساءات العناصر التخريبية وإظهار انجازات الرئيس.

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالمزارع الحيوانية، مشير إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير أراضى مملوكة لها بحق الانتفاع، تقيم عليها المؤسسة الخير مشروعات مزارع حيوانية وتقدمها للشباب بمعدل 20 رأس ماشية لكل شاب يتم تدريبهم وتشغيلهم فورا، وذلك للحد من البطالة لدى الشباب وتنمية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر.

أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك اتجاه لدى الحكومة لفرض ضرائب على الإعلانات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وجوجل، بعدما أصبح الأمر ضرورة في الوقت الحالي، خاصة بعد اتجاه عدة دول أجنبية لفرض ضرائب على شركة فيس بوك.

أعلن الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان المرورعلى 4128 منشأة غذائية ، وسحب 7849عينة متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة بالأسواق، وتم ارسالها للتحليل خلال الــ 15 يوم الماضية .