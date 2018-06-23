موجز 10 مساء.. الرئيس يصدر قانونا بزيادة المعاشات وتعديل حقوق ذوى الإعاقة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 99 لسنة 2018 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك بعد أن أقرهما مجلس النواب.

رويس يتعادل لألمانيا أمام السويد فى الدقيقة 48.. فيديو

سجل ماركو رويس الهدف الأول لمنتخب ألمانيا فى شباك نظيره منتخب السويد باللقاء الذى يجمع المنتخبين مساء اليوم السبت على ملعب "فيشت الأولمبى"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة فى كأس العالم 2018 بروسيا.

الزمالك يرحب بانتقال على جبر للأسيوطى بالموسم الجديد

رحب مسئولو نادى الزمالك بانتقال على جبر مدافع الفريق بشكل رسمى لصفوف نادى الأسيوطى سبورت – الأهرام – خلال الميركاتو الصيفى الجارى بعد المفاوضات المكثفة التى دارت بين الناديين خلال الأيام القليلة الماضية .

"الصحفيين":مجلس النقابة وافق بالإجماع على ملاحظات محددة بشأن قانون الصحافة

أكد مجلس نقابة الصحفيين،أنه عقد إجتماعا له، اليوم السبت، الموافق (23 يونيو 2018)، لاستكمال جلسته السابقة، المنعقدة الأربعاء الماضي، لمناقشة المقترحات بالتعديلات حول عدد من مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون، المشكلة في الجلسة السابقة من أعضاء مجلس النقابة.

فى أولى تصريحاته.. رئيس الدستورية العليا يعلن عن مؤتمر دولى مطلع 2019

فى أول تصريحاته بعد توليه المنصب الجديد، توجه المستشار حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالشكر والتقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الرئيس السابق للمحكمة، وأعضاء هيئة المحكمة لاختياره لرئاسة المحكمة.

بزاوية 180 درجة.. هل قتل المهاجرون غير الشرعيين 63 ألف مواطنًا فى أمريكا؟

فى محاولة لتهدئة حدة الاحتجاجات ضد إدارة ترامب بسبب سياسة الهجرة التى تسببت فى تفريق عائلات المهاجرين، أعاد الرئيس الأمريكى الحديث عن تسبب المهاجرين غير الشرعيين فى جرائم فى الولايات المتحدة، وصرح أمس بأنهم تسببوا فى مقتل نحو 63 ألف أمريكى منذ 11 سبتمبر 2001، واتهم ترامب الصحفيين بعدم تغطية هذا النوع من جرائم القتل؛ فما حقيقة هذا الادعاء؟

إدانة دبلوماسى سابق فى الفاتيكان بحيازة مواد إباحية خاصة بالأطفال

أصدرت محكمة فى الفاتيكان، اليوم السبت، حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على كاهن كاثوليكى لحيازته صوراً إباحية للأطفال أثناء وجوده كدبلوماسى فى الولايات المتحدة.

السيسى يقر "زيادة المعاشات" وتعديل قانون حقوق "ذوى الإعاقة "

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 99 لسنة 2018 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك بعد أن أقرهما مجلس النواب.

السيسى يقر زيادة المعاشات العسكرية 15 ‎%‎ بعد موافقة مجلس النواب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 98 لسنة 2018 بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

التعليم: التصحيح بكنترولات الثانوية يسير وفقا معدلاته.. مصادر: نتيجة الثانوية العامة ستكون جاهزة يوم 17 يوليو المقبل.. وتطبيق عقوبة الحرمان عامين لكل طالب صور الأسئلة.. و603 آلاف يمتحنون غدا الأحياء والديناميكا

أيام قليلة ويصل قطار امتحانات الثانوية العامة، إلى محطته الأخيرة فى ماراثون الاختبارات، حيث يؤدى الطلاب أخر يوم لهم الأحد المقبل، فيما تستمر كنترولات الثانوية العامة فى تقدير وتصحيح كراسات الإجابة.

فيديو.. "لقطة نادرة" لأول هدف مصرى فى مونديال 1934

لم يكن مجدى عبد الغنى هو هداف الفراعنة فى بطولات كأس العالم بعد أن أحرز هدف فى مونديال 1990 فى شباك هولندا من ركلة جزاء، بل هناك لاعب آخر هو الهداف التاريخى لمصر فى النسخ السابقة للمونديال، وهو عبد الرحمن فوزى.

أردوغان يلعب بسلاح الدين لحشد أصوات الناخبين قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية.. الدكتاتور العثمانى يصدر فتوى: "من ينتخب غيرى فقد وقع فى الأثم".. والمرشح المنافس مهاجمه: "تذهب للمسجد لكى تلتقط الصور فقط

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لجأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى آخر أسلحته قبل ساعات من توجه الناخبين الأتراك لصناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل، حيث استخدم سلاح الدين وتكفير المعارضة بهدف جمع أصوات الناخبين بعد تراجع شعبيته جراء انهيار الليرة التركية أمام الدولار وانتشار التضخم والكساد الاقتصادى.