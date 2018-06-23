موجز أخبار الساعة 1.. رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بالمتحف الكبير

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها جولة رئيس الوزراء بالمتحف الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة لمتابعة سير العمل بهما وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

سجل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق، كلمة تذكارية فى المتحف المصرى الكبير، على هامش أول جولة تفقدية يقوم بها.

حرص الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على إجراء زيارة ميدانية للجنة تقدير درجات امتحان مادة الفيزياء بقطاع القاهرة (ب) بمدرسة الحلمية الإعدادية للبنات.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطة لتطوير شبكة الطرق فى منطقة الهرم، بجانب التخطيط لبناء وتشييد عدد من الفنادق بالمنطقة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، سير الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير، وتفقد معامل الترميم يرافقه الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة.

تقدم عدد من قيادات اتحاد عمال مصر، اليوم، بأوراق ترشحهم على عضوية مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، فيما لم يتقدم أحد على رئاسة الاتحاد حتى الآن.

قال الدكتور رضا زغلول مدير إدارة الطوارئ، بمديرية الصحة بالسويس، أن عدد المصابين فى حادث انقلاب مينى باص بطريق السويس - السخنة ارتفع لـ 32 مصابا، بعد وصول 9 مصابين جديد مستشفى التأمين الصحى.

أكد مصدر أمنى، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بإحالة واقعة وفاة أحد المواطنين المتهمين على ذمة قضية سرقة داخل حجز قسم شرطة حدائق القبة لقطاع التفتيش والرقابة، للوقوف على خلفياته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لتولى التحقيق.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم السبت، مشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بالدكتور خالد العنانى وزير الآثار واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، بمقر إدارة منطقة الأهرامات بالجيزة.

زار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان أهرامات الجيزة الثلاثة لمتابعة أعمال تطوير المنطقة الأثرية، يرافقه الدكتور خالد العنانى وزير الآثار واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إصابة 23 مواطناً فى حادث انقلاب "مينى باص" بطريق السويس السخنة، محافظة السويس.