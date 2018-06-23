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مقتل 5 أشخاص فى اعتداء لبوكو حرام على بلدة شمال شرق نيجيريا

السبت، 23 يونيو 2018 03:34 م
مقتل 5 أشخاص فى اعتداء لبوكو حرام على بلدة شمال شرق نيجيريا بوكو حرام -أرشيفية
(أ ف ب)
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قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرين بجروح فى اعتداء نفذته جماعة بوكو حرام فى بلدة في شمال شرق نيجيريا، حسب ما أفاد سكان البلدة وكالة فرانس برس السبت.

وقال أحد السكان وهو مصطفى محمد إن انتحاريا فجّر نفسه أولا قرب مجموعة من السكان كانوا ينامون في الهواء الطلق فى تونغوشي قرابة منتصف ليل الجمعة السبت، قبل أن يبدأ قناصون باطلاق النار عليهم.

وأوضح محمد في اتصال هاتفى مع فرانس برس من بلدته الواقعة على بعد ستة كيلومترات نحو شمال مايدوغورى، عاصمة ولاية بورنو ومعقل بوكو حرام التاريخى، أن "خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ستة بجروح فى الاعتداء".

وتحدثت اومارا كياري، التي تقطن أيضا في تونغوشى، عن الحصيلة نفسها وأضافت أن المعتدين أضرموا النار فى ثمانية أكواخ وثلاث سيارات قبل سرقة نحو مئة رأس ماشية.

وأضافت "لحسن الحظ، عادت الأبقار لوحدها خلال الليل. أعتقد أن المهاجمين ليسوا معتادين على قيادة الماشية ولم يتمكنوا من السيطرة عليها".

وأسفرت حركة التمرد التى تقودها بوكو حرام عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح 2,3 مليون شخص منذ 2009 فى شمال شرق نيجيريا.

وتكثفت الاعتداءات موخرا فى ولاية بورنو، خصوصا فى محيط مايدوغورى حيث قتل قرابة مئة شخص منذ بداية يونيو.


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