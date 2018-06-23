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مقتل جنديين اثنين ومصرع 6 إرهابيين خلال عملية شنها الجيش الباكستانى

السبت، 23 يونيو 2018 03:10 م
مقتل جنديين اثنين ومصرع 6 إرهابيين خلال عملية شنها الجيش الباكستانى الجيش الباكستانى ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستانى مقتل جنديين اثنين ومصرع 6 إرهابيين فى تبادل لإطلاق النار أثناء تنفيذ عملية استندت إلى معلومات استخباراتية فى منطقة جنوب وزيرستان.

وقال الجيش - فى بيان أوردته قناة "جيو" نيوز الباكستانية اليوم السبت، أن قوات الأمن نفذت العملية بنجاح فى قرية "سبينا ميلا"، مضيفا أنه تم إطلاق العملية بناء على تقارير أفادت بوجود بعض الإرهابيين الذين دخلوا إلى المنطقة متنكرين فى زى رجال قبائل عائدين إلى المنطقة.

وكانت القبائل قد نزحت من منطقة "سبينا ميلا" بسبب عملية عسكرية فى عام 2009، ثم تم إعادتهم مرة آخرى إلى المنطقة.

وأضاف البيان أنه تم مصادرة أسلحة وذخائر من موقع العملية، علاوة على أجهزة اتصال كان يستخدمها الإرهابيون للتواصل مع مدربيهم على طول الحدود مع إقليم "باكيتا" الأفغانى.

 


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