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معارض تركى يستبعد إجراء انتخابات نزيهة فى البلاد

السبت، 23 يونيو 2018 10:57 ص
معارض تركى يستبعد إجراء انتخابات نزيهة فى البلاد صلاح الدين دميرتاش
أنقرة (أ ش أ)
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استبعد مرشح حزب الشعوب الديمقراطى المعارض فى تركيا، المسجون حاليا صلاح الدين دميرتاش،إجراء انتخابات نزيهة فى ظل فرض حالة الطوارئ فى البلاد.

وأكد دميرتاش فى تصريحات أوردتها قناة " سكاى نيوز" اليوم السبت، أن حزبه يسعى للفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة غدا الأحد.

وأعرب عن أمله فى أن يحصل على المركز الثانى فى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، لمنافسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بعدها فى الجولة الثانية فى الثامن من يوليو، متعهدا باجراء اصلاحات وتغييرات أهمها العودة إلى النظام البرلمانى بدل الرئاسي، وأن يكون رئيسا للجميع.

 


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