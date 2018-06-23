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مستشفى بريطانى يستعد لاستقبال "مدمنى الإنترنت"

السبت، 23 يونيو 2018 08:49 ص
مستشفى بريطانى يستعد لاستقبال "مدمنى الإنترنت" إدمان الانترنت ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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يستعد مستشفى فى بريطانيا لافتتاح أول مركز نفسى لعلاج الإدمان على الإنترنت، بتمويل من خدمة الصحة الوطنية فى البلاد.

ومن المقرر أن يفتح المركز أبوابه فى غرب لندن، خلال أسبوعين، وسيبدأ خدماته بالتركيز على الذين يعانون إدمان ألعاب الفيديو ثم سيركز فى وقت لاحق على إدمان الإنترنت..حسبما أفادت قناة " سكاى نيوز" اليوم السبت.

وفى هذا الإطار قالت مؤسسة المصحة النفسية هرنييتا باودن جونز، أن المركز سيسهر على تقديم العلاج للمدمنين، فضلا عن إسداء النصيحة للآباء وإجراء البحوث.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت إدمان ألعاب الفيديو ضمن اضطرابات الصحة العقلية، مما دفع هيئات صحية إلى التفكير فى فتح مراكز لعلاج "الضحايا".

 


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