مستشفى التأمين الصحى بالسويس يستقبل 9 مصابين جدد فى انقلاب أتوبيس السخنة

السويس- سيد نون

قال الدكتور رضا زغلول مدير إدارة الطوارئ، بمديرية الصحة بالسويس، أن عدد المصابين فى حادث انقلاب مينى باص بطريق السويس - السخنة ارتفع لـ 32 مصابا، بعد وصول 9 مصابين جديد مستشفى التأمين الصحى.



كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق، بانقلاب مينى باص تابع لأحد شركات بالعين السخنة.



وقال مصدر طبى بالسويس، أن المصابين لاتوجد بينهم حالات خطرة وتم نقلهم إلى التأمين الصحى لتلقى العلاج، وأنه توجد حالتين فقط مصابين بإصابات خطيرة وجارى علاجهم.