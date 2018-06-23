مساعد وزير الداخلية لتجار التجزئة: زيادة الأسعار غير مبررة "راعوا ربنا"

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن هناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية ووزير الداخلية بضبط الأسواق.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال لقائه مع عدد من التجار بسوق العبور، أن هناك ارتفاعا غير مبرر للأسعار من قبل بعض التجار، متابعا هدفنا حماية الأمن الغذائى فى مصر، وحماية المواطنين من جشع التجار وتوفير سلع غذائية بصفة مستمرة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أنه بعد رفع أسعار الوقود تم زيادة أجرة نقل الفواكه والخضروات بمبالغ بسيطة قد لا تتخطى قرش على ثمن الكيلو واحد، لكن هناك من يرفع الأسعار بصورة غير مبررة والسبب فى ذلك تجار التجزئة الذين يرفعون الأسعار نحو خمسة أضعافها.

وتابع مساعد وزير الداخلية أنه لا يعقل أن المواطن البسيط الذى يحصل على الدعم من الدولة نرفع عليه الأسعار بهذه الصورة.

وشدد مساعد وزير الداخلية أن دور شرطة التموين التأكد من تواجد السلع وثبات أسعارها، حيث هدفنا توفير السلع الغذائية للمواطنين من البسطاء، الذى يتعرض للسرقة والابتزاز من تجار التجزئة، وهو لا يقل خطورة عن السرقة بالإكراه.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، لسنا ضد أن يكسب تجار التجزئة ولكن لا يبتز المواطنين البسطاء، وأن يوصل السلع بالأسعار المناسبة ويراعى المولى عز وجل، ولابد أن نحس بالناس.