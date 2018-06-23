قطاع المعاهد الأزهرية: ضبط 13 حالة غش ومخالفات بامتحان الإنجليزى بالثانوية

كتب ــ لؤى على

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تقريرًا حول أعمال امتحان اللغة الإنجليزية للقسم العلمى بالشهادة الثانوية، أكد فيه أن الامتحان مر دون رصد شكاوى من صعوبة المادة أو الخروج عن المقرر أو عدم مناسبته للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، ورُصدت بعض المخالفات بيانها كالتالى:

• ضبط حالتى غش بالمحمول وتم تحرير محاضر بها

• ضبط (5 ) حالات غش ورقى باللجان وتم تحرير محاضر بها

• ضبط حالة تمزيق ورقة الإجابة وتم تحرير محضر بها

• ضبط (3) حالات شطب على ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها