video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 03:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

قطاع المعاهد الأزهرية: ضبط 13 حالة غش ومخالفات بامتحان الإنجليزى بالثانوية

السبت، 23 يونيو 2018 01:37 م
قطاع المعاهد الأزهرية: ضبط 13 حالة غش ومخالفات بامتحان الإنجليزى بالثانوية طلاب الأزهر - أرشيفية
كتب ــ لؤى على
إضافة تعليق
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تقريرًا حول أعمال امتحان اللغة الإنجليزية للقسم العلمى بالشهادة الثانوية، أكد فيه أن الامتحان مر دون رصد شكاوى من صعوبة المادة أو الخروج عن المقرر أو عدم مناسبته للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، ورُصدت بعض المخالفات بيانها كالتالى:
 

• ضبط حالتى غش بالمحمول وتم تحرير محاضر بها 

• ضبط (5 ) حالات غش ورقى باللجان وتم تحرير محاضر بها 

• ضبط  حالة تمزيق ورقة الإجابة وتم تحرير محضر بها 

• ضبط (3) حالات شطب على ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها

• تم إلغاء ندب عضوين باللجان وتحويلهما للشئون القانونية


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء عزاء الشيخ معوض إبراهيم أكبر معمر أزهرى بكلية الدعوة بحضور مفتى الجمهورية

الثانوية

الثانوية الازهرية

امتحان الانجليزى

اخبار مصر

مصر اليوم

اخر الاخبار




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة