قاضى بـ"الإضرار بالاقتصاد القومى" يأمر بتلاوة أقوال شاهد الإثبات

كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وأمرت المحكمة سكرتير الجلسة تلاوة أقوال شاهد الإثبات عمرو أحمد عملا بنص المادة 290 من قانون الإجراءات بعد تأكيد الشاهد أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة لمرور وقت على حدوثها.

وعقب إثبات المحكمة لحضور المتهمين نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول بجلسة اليوم، عمرو أحمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وقال بعد حلف اليمن، إن اختصاصه بجهاز الأمن الوطنى يخص النشاط المتطرف، وأن الواقعة مر عليها وقت طويل ولا يتذكر تفصيلها، وعملا بنص المادة 290 من قانون الإجراءات أمرت المحكمة سكرتارية الجلسة بتلاوة أقوال الشاهد.

وقال سكرتير الجلسة :" أنه انتقل لمسكن المتهمة ـ فاتن ـ بتاريخ 22 أكتوبر 2015، وبصحبته قوة أمنية للعقار الكائن 11 عمارات العبور، وتقابل مع حارس العقار واقر انها غير متواجدة فى مسكنها وعثر فى غرفة نومها على 6 ورقات تضمن الحراك الثورى لجماعة الإخوان و16 ورقة تتضمن تغير الفكر عن جماعة الإخوان وقام بتحريز المضبوطات وبذات التاريخ الساعة 6 مساء انتقل إلى محل حسن مالك الكائن بـ 46 شارع النصر مصر الجديدة وعثر على عدد 2 خزينة وعثر على بعض الأوراق".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.