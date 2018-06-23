قاتل "عجوز حدائق القبة" بسبب الشذوذ الجنسى: أوهمنى بالتوظيف وطلب ممارسة الرذيلة

كتب أحمد إسماعيل

أدلى الشاب المتهم بقتل عجوز في منطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، وأكد المتهم أنه تعرف على المجني عليه منذ سنتين داخل حديقة في منطقة حدائق القبة ، حيث تناقشا في موضوع البطالة وعدم وجود مصدر دخل أو وظيفة له ، فعرض عليه المتهم مساعدته وأوهمه بأنه قادر على توظيفه حيث أنه يعمل في مجال العمالة والتوظيف.

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أنه عقب ذلك تبادلا أرقام الهواتف المحمولة، وبعد يومين واتصل به المجني عليه وطلب منه الحضور لمنزله، وعندما توجه إليه طلب منه ممارسة الشذوذ والرذيلة مقابل أجر مادي، فوافق ومارس معه الرذيلة مرتين، ثم اختفى وهرب منه.

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام النيابة، أنه عقب ذلك أدمن شرب المواد المخدرة وبدأ يمارس السرقة لسد احتياجات الكيف، حتى وقع أثناء سرقة فيلا شباب من منطقة الخليج يقيمون فيها بالقاهرة ، وبمجرد دخلوه المنزل وجد كميات كبيرة من زجاجات الخمر التي اغوته عن السرقة وبدأ يشرب حتى الثمالة فعاد أصحاب المنزل ووجدوه وأبلغوا الشرطة عنه.

واستطرد المتهم أنه عقب ذلك تم سجنه لمدة ثلاثة شهور ، وبمجرد خروجه توجه إلى المجني عليه وطلب منه ممارسة الرذيلة مقابل المال، ولكن الأخير رفض وطلب منه الخروج من منزله وطرده، فأمسك في قميصه ودفعه على الأرض ثم تعدي عليه بالضرب ، وخنقه حتى الموت ، ثم سرق مبلغ مالي ، ومصوغات ذهبية، وهاتفه المحمول وهرب حتى القبض عليه.

وتبين من مناظرة فريق النيابة العامة أن الجثة لرجل مسن في بداية العقد السابع من العمر ، مسجى على ظهره وبفحصه تبين ارتداء ملابسه كاملة، ووجود أثار خدوش ومقاومة في جسده وآثار خنق على رقبته، وبعثرة في محتويات المسكن مما يوحي بوجود آثار سرقة.

فقررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عجوز بسبب ممارسة العلاقة المحرمة في منطقة حدائق القبة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من الأهالى يفيد بمقتل عجوز داخل مسكنه وتعفن جثمانه منذ يومين، وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين صحة البلاغ ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم «م . أ»، 24 عامًا، وراء ارتكاب الواقعة ، وذلك لخلافهم على ممارسة الشذوذ، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى امرت بما سبق.