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فيديو.. وزير داخلية إيطالية: تفكك الاتحاد الاوروبى بات قريبا بسبب الهجرة

السبت، 23 يونيو 2018 10:41 ص
فيديو.. وزير داخلية إيطالية: تفكك الاتحاد الاوروبى بات قريبا بسبب الهجرة سالفينى
كتب: أحمد علوى
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قال وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى أن تفكك الاتحاد الأوروبى بات فى المستقبل القريب، وجاء رأيه بناءا على الخلافات المتنامية بين الدول الأوروبية والتى تمثل قضية الهجرة أحد أهم محاورها

واعتبر سالفينى فى حديث لمجلة "شبيجل" الألمانية أن مستقبل الاتحاد الأوروبى معرض للخطر وستتحدد ملامحه خلال السنة المقبلة، قائلاً: "خلال سنة سيتضح ما إذا ستبقى هناك أوروبا الموحدة".

ووفقا لسلفينى، فالكثير يتوقف على نتائج المفاوضات المرتقبة حول ميزانية الاتحاد والانتخابات فى البرلمان الأوروبى المقررة عام 2019.

وأضاف المسئول الإيطالى أن بلاده لن تسمح بوصول مزيد من المهاجرين إلى أراضيها، وقال: "لا يمكننا استقبال ولو حتى شخصا واحدا، بل نتمنى لو استطعنا ترحيل بعضهم إلى مكان آخر".


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