فيديو.. وزير الآثار: المتحف المصرى الكبير هدية مصر للعالم وافتتاح المرحلة الأولى2019

كتبت هند مختار

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار أنه سيتم الانتهاء هندسيا من عمليات تطوير هضبة الأهرامات الشهر المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم إجراء شراكة تأمين مع القطاع الخاص للخدمات الخاصة، بمنطقة تطوير هضبة أهرامات الجيزة .

وقال العنانى: أول اجتماع للحكومة تطرق لخطة وزارة الآثار خلال الـ4 سنوات القادمة، مما يؤكد أهمية هذا الملف، لافتا إلى أن مدخل الاهرامات الجديد سيكون على طريق الفيوم، حيث سيتم تنظيم أماكن للباعة ولن يكون هناك عشوائية أخرى فى منطقة الأهرامات.

وأوضح وزير الآثار، أن المتحف المصرى الكبير هو هدية مصر للعالم أجمع، ويتم حاليا تركيب الواجهة وخلال أسبوعين سيصل من ألمانيا الفتارين الخاصة بالمتحف، وسيتم الافتتاح للمرحلة الأولى فى بداية 2019، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه سيتم افتتاح متحف سوهاج خلال شهر .