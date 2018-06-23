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السبت، 23 يونيو 2018 03:10 م
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بعد تقديم أوراق ترشحة لعضوية الاتحاد..

فيديو.. رئيس نقابة "العاملين بالتعليم": النهوض بالمعلم وزيادة الإنتاج أولوياتى

السبت، 23 يونيو 2018 11:46 ص
فيديو.. رئيس نقابة "العاملين بالتعليم": النهوض بالمعلم وزيادة الإنتاج أولوياتى محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب - إبراهيم سعيد - تصوير عمرو مصطفى
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قال هشام عبد العزيز رضوان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، إنه تقدم باوراق ترشحه لعضوية مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية: "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".
 
 
وأضاف رضوان، وأحد المرشحين لمجلس الاتحاد، أن المرحلة المقبلة مهمة فى تاريخ التنظيم النقابى، مؤكدًا على أن ملف زيادة الإنتاج والوقوف مع الدولة فى المرحلة الراهنة.
 
 
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، على أن النقابة ستولى اهتماما كبيرا بالمعلم بالأخص، فضلا عن النهوض بكافة العاملين بالتعليم والبحث العلمى.

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