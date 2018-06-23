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السبت، 23 يونيو 2018 03:13 م
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بعد تقديم أوراق ترشحة لعضوية الاتحاد..

فيديو.. رئيس نقابة العاملين بالإنتاج الحربى: شعارنا بالاتحد محاربة الإرهاب بالعمل

السبت، 23 يونيو 2018 11:49 ص
فيديو.. رئيس نقابة العاملين بالإنتاج الحربى: شعارنا بالاتحد محاربة الإرهاب بالعمل انتخابات النقابات العمالية
كتب محمود راغب - إبراهيم سعيد - تصوير عمرو مصطفى
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أعرب سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى وأحد المرشحين لعضوية مجلس اتحاد عمال مصر، عن سعادته بإجراء الانتخابات العمالية بعد 12 عاما لم تجرى فيها الانتخابات .
 
 
ووجه النقيب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الشكر لوزارة القوى العاملة لإجراء الانتخابات فى هذا التوقيت، موضحًا أن مساندة الدولة فى حربها ضد الإرهاب من ضمن ملفات اتحاد العمال فى الدورة الجديدة.
 
 
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالانتاج الحربى، على أن شعار المرحلة المقبلة باتحاد عمال مصر سيكون "محاربة الإرهاب بالعمل والإنتاج" ، فضلا عن الاهتمام بإعادة فتح الشركات والمصانع المغلقة، وملف البطالة وتشغيل الشباب، والعمالة غير المنتظمة.

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