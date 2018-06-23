فيديو جراف.. مراحل تنسيق القبول بالثانوية العامة فى محافظة القاهرة

كتب ماجد تمراز

اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، درجات القبول بالثانوية العامة بمحافظة القاهرة، "اليوم السابع" يستعرض فى السطور التالية أهم ملامح تنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة بالقاهرة، والدرجات المقررة لكل مرحلة:



- 270 درجة فأكثر المرحلة الأولى من 3 يوليو حتى 5 يوليو .

- 220 درجة فأكثر المرحلة الثانية من 7 يوليو وحتى 9 يوليو.



-المرحلة الثالثة 10 يوليو وحتى 12 يوليو، لمن تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية بنفس مجموع الدرجات المذكورة سابقا.

- 266 درجة فأكثر التقديم فى أى مدرسة دون التقيد بالإدارة التعليمية.