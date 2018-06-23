فى أول ساعتين.. 7 مرشحين لعضوية اتحاد العمال ولم يتقدم أحد لمقعد الرئاسة

كتب محمود راغب - إبراهيم سعيد

تقدم عدد من قيادات اتحاد عمال مصر، اليوم، بأوراق ترشحهم على عضوية مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، فيما لم يتقدم أحد على رئاسة الاتحاد حتى الآن.

يأتى ذلك تزامنا مع فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، والذى سيستمر حتى الثالثة عصرا.

وتقدم بأوراق ترشحه حتى الآن كل من محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، جمال الصعيدى الأمين العام بنقابة العاملين بالسكك الحديدية، السعيد نقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى، هشام رضوان رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، حسام الدين مصطفى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى، هشام فؤاد الأمين العام لنقابة العاملين بالمرافق العامة، وعلى عبد الوهاب رئاسة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.

وتم فتح باب تقديم أوراق الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك من الساعة التاسعة صباح اليوم، حتى الثالثة عصرا.

ويشترط فى المتقدم للترشح، أن يكون مسددا للاشتراكات حتى تاريخ يوم التقدم بالطلب الترشح، فضلا عن تقديم طلب الترشح على منصب رئيس أو عضوية المجلس، وشهادة من الاتحاد العام تفيد بالعضوية، وشهادة بالعضوية النقابية للدورة 2006 / 2010 والممتدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية قد انتهت من قبول إيداع أوراق مجالس إدارة 27 نقابة عامة من حقها الترشح لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد التى تجرى اليوم، على أن تعلن أسماء المرشحين غدا الأحد، وتقديم الطعون والبت فيها بعد غد الاثنين، وتعلن الكشوف النهائية 26 يونيو الجارى، بحيث تجرى الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.