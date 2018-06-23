فحص 25 شخصا مشتبها به فى حادث سرقة توكيل شركة شهيرة للاتصالات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

فحصت مديرية أمن الجيزة، عددا من المشتبه بهم فى حادث سرقة توكيل شركة شهيرة للاتصالات والتكنولوجيا، حيث وصل عدد المشتبه بهم إلى 25 شخصا سابق اتهامهم فى قضايا سرقة.

وقال مصدر أمنى، إنه تم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى المنشات المحيطة بها، للتوصل لهوية المتهمين، مضيفا أن الأجهزة الأمنية بصدد الكشف عن مرتكبى الواقعة، حيث توصلت تحريات رجال المباحث إلى معلومات من شأنها الكشف عن هوية اللصوص.

كان توكيل شركة شهيرة للاتصالات والتكنولوجيا بالجيزة تعرض للسرقة على يد مجهولين، حيث استولوا على عدد من الهواتف، بالإضافة إلى مبلغ مالى، وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين استغلوا انشغال العاملين بتوكيل الشركة فى متابعة إحدى مباريات كأس العالم، وتسللوا للمخزن، واستولوا على المسروقات وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.