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غلق ممر مشاة شارع معمل الألبان بالساحل.. ورئيس الحى: بسبب كوبرى روض الفرج

السبت، 23 يونيو 2018 12:28 م
غلق ممر مشاة شارع معمل الألبان بالساحل.. ورئيس الحى: بسبب كوبرى روض الفرج عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ماجد تمراز
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تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة وحى الساحل سلسلة من الشكاوى المقدمة من المواطنين وسكان الحى، وذلك بسبب غلق ممر للمشاة بشارع معمل الألبان، وعلى الفور شكل الدكتور مجدى شريف رئيس حى الساحل، لجنة للتحقيق فى أسباب غلقه، حيث تبين أن السبب وراء ذلك هو بسبب أعمال تطوير كوبرى روض الفرج.

وقال رئيس حى الساحل، إنه بعد معاينة الممر على الطبيعة بعد تلقى الشكاوى، تلاحظ أن منفذي مشروع كوبري روض الفرج هم من قاموا بغلقه، بسبب سرقات معدات تركيب الكوبري، مشيراً إلى أن الغلق، تم برضاء الأهالي، حيث وجه بفتحه بعد انتهاء مشروع الكوبري.

في سياق آخر، أكد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، استمرار حملات مصادرة التكاتك، ومنع سيرها في الشوارع والميادين الرئيسية، لافتًا إلى شن حملات لمصادرة إشغالات المقاهي والكافيهات من شوارع طومان باى وابن الحكم وابن سندر.

 

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