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"عنينك فى عنينا": الانتهاء من قوائم الانتظار خلال 30 يوما فى البحيرة

السبت، 23 يونيو 2018 11:29 ص
"عنينك فى عنينا": الانتهاء من قوائم الانتظار خلال 30 يوما فى البحيرة مبادرة عينك فى عنينا
كتب مدحت وهبة
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استأنفت، أمس، مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى إطلاق قوافلها الطبية بقرى ونجوع مصر بقافلة موسعة بقرى شبشير التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية والتى نجحت فى الكشف عن أمراض العيون لـ1200 مواطن.
 
وقال الدكتور أسامة عباس المشرف العام على المبادرة إن العمل خلال النصف الثانى من العام الجارى سيتم بمعدل قافلة على الأقل أسبوعيا لتغطية أكبر عدد من قرى محافظات المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن قافلة يوم الجمعة المقبل ستكون فى قرية سنهور بمركز دمنهور محافظة البحيرة، كما سيتم الانتهاء من جميع قوائم انتظار العمليات والنظارات الطبية من القوافل السابقة خلال 30 يوما رغم الأعداد المتزايدة التى تخدمها المبادرة أسبوعيا، مشيرا إلى أن فريق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية يعمل جاهدا لإنهاء الأبحاث الاجتماعية والميدانية الخاصةبالحالات في وقت قياسي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
 
وأضاف المشرف العام على المبادرة أن "عنيك فى عنينا" تلتزم بمعايير الجودة فى تقديم خدمات الكشف والعلاج والعمليات الجراحية للمواطنين بالتعاون مع أفضل مراكز جراحات العيون فى مصر، مؤكدا أن المريض المستحق للدعم لا يتكلف قرشا واحدا من تكلفة العلاج أو العمليات الجراحية.
 
وتنطلق قوافل مبادرة "عنيك فى عنينا" بانتظام منذ بداية العام الجارى برعاية مجلس الوزراء، وبالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، ونجحت حتى الآن فى إطلاق 34 قافلة على مستوى الجمهورية، وخدمة ما يزيد عن 50 ألف مواطن.

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عنينك فى عنينا

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