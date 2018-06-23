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عاطل يعتدى جنسيا على طفلة عمرها 4 سنوات فى كفر الدوار بالبحيرة

السبت، 23 يونيو 2018 05:19 م
عاطل يعتدى جنسيا على طفلة عمرها 4 سنوات فى كفر الدوار بالبحيرة مدير أمن البحيرة
البحيرة : جمال أبو الفضل _ ناصر جودة
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اعتدى عاطل جنسيا على طفلة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار من يوسف ى ى، والمقيم بقرية الكنايس بدائرة المركز باستدراج شاب ابنته أمانى البالغة من العمر 4 أعوام من أمام منزلها لمنزل غير مأهول بالسكان والتعدى عليها جنسيا وهتك عرضها.

 

و أكد والد الطفلة فى بلاغه، على أنه حال عوده هو وزوجته من إحدى العيادات الطبية، روت ابنته تفاصيل الواقعة لوالدتها، والتى اكتشفت وجود علامات ظاهرية وآثار حيوانات منوية واحتكاكات واحمرار تؤكد التعدى على طفلتهما، وهو ما أكده الكشف الطبى.

 

ونظرا لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت فى التعدى الصارخ على النفس وبراءة الطفولة، أمر اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث والعميد حازم عزت رئيس فرع البحث والرائد محمود هندى رئيس مباحث كفر الدوار للوقوف على حقيقة الواقعة وكشف ملابساتها.

 

وأسفرت جهود فريق البحث بعد مناقشة المترددين على السايبر والشهود إلى صحة الواقعة وأن مرتكبى الواقعة هو "ايمن ا ع " 30 سنة ومقيم قرية الكنايس بدائرة المركز وتعرفت الطفله على المتهم وتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14343 لسنة 2018 جنايات مركز كفر الدوار.

 

وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أحمد عادل وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد عبد الوارث رئيس النيابة تحت إشراف المستشار محمد سعد أبو ثريا المحامى العام لنيابات شمال البحيرة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.


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