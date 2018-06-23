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طائرات حربية تركية تهاجم مواقع للأكراد شمال دهوك بالعراق

السبت، 23 يونيو 2018 02:55 م
طائرات حربية تركية تهاجم مواقع للأكراد شمال دهوك بالعراق طائرات حربية تركية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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شنت طائرات حربية تركية غارات جوية على مواقع مسلحى حزب العمال الكردستانى فى مناطق حدودية تابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك بالعراق.

وقال شهود عيان، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت، أن طائرات حربية تركية هاجمت مواقع مسلحى حزب العمال الكردستانى فى مناطق حدودية تابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك".. مضيفين أن "القصف الجوى التركى استهدف مناطق "نيروة وريكان وبيزل".

وأوضح الشهود أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة، مشيرين إلى أنه لم يعرف بعد حجم الخسائر التى خلفها الهجوم.

ويشن الجيش التركى منذ فترة طويلة عمليات عسكرية شمالى العراق بذريعة القضاء على مسلحى حزب العمال الكردستانى.

ولوح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى وقت سابق، بشن عمليات عسكرية ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى فى قضاء سنجار وجبل قنديل شمالى العراق.

 


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