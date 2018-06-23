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ضرائب ترامب تهدد بوقف شراء الصين للحاصلات الزراعية من أمريكا

السبت، 23 يونيو 2018 04:31 م
ضرائب ترامب تهدد بوقف شراء الصين للحاصلات الزراعية من أمريكا الذرة
كتب محمود الضبع
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أغلق محصول الذرة الجلسة الأخيرة ببورصة شيكاغو السلعية لتداولات شهر يوليو عند مستوى 354.25 سنت بفارق +0.50 سنت عن الجلسة السابقة.

 

وقامت المحافظ الكبيرة ببيع ما يقرب من -6000 عقد ذرة ليصبح لديها ما يقرب من-94238 عقد بيع.

 

وباتت التواترات الاقتصادية الممتدة بالولايات المتحدة الامريكية تنافس الطقس فى مؤشرات أسعار الذرة فقرارات الرئيس ترامب من فرض ضرائب جمركية على واردات الولايات المتحدة الامريكية  من الصين بنحو 250 مليار دولار وسوف يتم تطبيق 34 مليار منها فى 6 يوليو أى بعد العودة من اجازة عيد الاستقلال وتوقع تقرير أسواق فاينانشيال الراصد لتدولات السلع انه فى حالة فرض ضرائب جمركية فسوف تتوقف الصين عن شراء الحاصلات الزراعية من أمريكا.

 

كما فرضت ضرائب على  الايثانول بنسبة  25% و هذا سوف ينعكس على المخزونات وأوضح تقرير الانتاج الاسبوعى للايثانول أظهر متوسط انتاج يومى بنحو 1.064 مليون برميل بزيادة +1% عن المتوسط اليومى للأسبوع الاسبق وإذا توقفت الصين عن استيراد الإيثانول من الولايات هل سيقوم ترامب باستخدام الوقود المخلوط خلال فصل الصيف كما صرح سابقاً.

 

وأوضح تقرير المبيعات الاسبوعى أن المبيعات بنحو 165.9 الف طن للموسم الحالى و بنحو 339.7 الف طن لموسم 18-19 و قد كانت التقديرات 0.850 : 1.450 مليون طن.


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