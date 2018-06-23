ضبط 3310 هاربين من أحكام وتحصيل 43429 جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2 هارب من جناية مؤبد مخدرات وضبط 763 هاربًا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى، وضبط 155 هاربًا من حكم مستأنف 2322 هاربًا من أحكام فى غرامة و68 هاربًا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 3310 وتحصيل 43429 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.