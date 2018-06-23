video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 01:30 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط 1639 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

السبت، 23 يونيو 2018 12:20 م
ضبط 1639 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم مخالفات مرورية - ارشيفية
الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق

شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، ضبطت خلالها 1639 مخالفة مرورية و4 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و220 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر.

كما ضبطت الحملة، متهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، وقضيتين سلاح أبيض، و217 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 479 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، و348 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

 كما تم ضبط 3 من أصحاب محطات الوقود ومحل زيوت بمراكز المحافظة، لبيعهم الوقود بأعلى من سعره الرسمي، ومحاولة الإتجار به فى السوق السوداء.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط "ش.ا" (39 سنة-صاحب محل زيوت)، بقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، وبحوزته 150 لتر بنزين 80 مدعم بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء بسعر أعلى من المقرر، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 16744 لسنة 2018  جنح مركز الفيوم.

كما تمكنت الحملة التموينية، من ضبط "س.ف" (44 سنة-صاحب محطة بنزين)، بجبل النجار، بمركز يوسف الصديق، لبيعه البنزين المدعم بأعلى من السعر المقرر بـ25 قرشا للتر الواحد، و"م.س" (39 سنة-صاحب محطة بنزين)، بقصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، لبيعه البنزين بأعلى من السعر المقرر بـ50 قرشا للتر الواحد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط متهمين يخترقان أجهزة الموبايل لابتزاز المواطنين بصورهم الخاصة فى الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة