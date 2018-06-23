ضبط 1639 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، ضبطت خلالها 1639 مخالفة مرورية و4 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و220 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر.

كما ضبطت الحملة، متهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، وقضيتين سلاح أبيض، و217 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 479 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، و348 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

كما تم ضبط 3 من أصحاب محطات الوقود ومحل زيوت بمراكز المحافظة، لبيعهم الوقود بأعلى من سعره الرسمي، ومحاولة الإتجار به فى السوق السوداء.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط "ش.ا" (39 سنة-صاحب محل زيوت)، بقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، وبحوزته 150 لتر بنزين 80 مدعم بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء بسعر أعلى من المقرر، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 16744 لسنة 2018 جنح مركز الفيوم.

كما تمكنت الحملة التموينية، من ضبط "س.ف" (44 سنة-صاحب محطة بنزين)، بجبل النجار، بمركز يوسف الصديق، لبيعه البنزين المدعم بأعلى من السعر المقرر بـ25 قرشا للتر الواحد، و"م.س" (39 سنة-صاحب محطة بنزين)، بقصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، لبيعه البنزين بأعلى من السعر المقرر بـ50 قرشا للتر الواحد.