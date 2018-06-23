ضبط هارب من أحكام قضائية أثناء هروبه بمصيف جمصة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث قسم جمصة من ضبط عاطل أثناء هروبه من أحد العقارات لصدور أحكام قضائية ضده.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية فى إطار الإجراءات المستخدمة لتأمين المصطفين بمصيف جمصة وفحص رواده من مستأجرى الشقق المفروشة وأصحاب الإقامات المؤقتة بالكشف عليهم وتجنيد المصادر السرية والسماسرة لاستخلاص حالات الاشتباه وأثناء قيام ضابطى بوحدة مباحث قسم جمصة والقوة المرافقة لهما بالمرور بمنطقة "أبوسمبل" دائرة القسم.

وحال فحص العقار رقم " 86 " عن طريق حصر قاطنيه، تلاحظ لهما نزول أحد الأشخاص وعند مشاهدته للقوات عاد مسرعاً لداخل العقار وبتتبعه قام بتسلق جدار سلم الطابق الأول للهروب عبر نافذته إلى خلف العقار. تبين أنه يدعى وائل م. ا. س42 عاطل ومقيم قرية " قلابشو " دائرة مركز الستامونى.

بمواجهة المتهم قرر أنه حاول الهرب لصدور أحكام قضائية ضده، وبالكشف على المذكور تبين أنه محكوم عليه فى القضايا الآتية: -جنح قسم جمصة "تبديد" غيابياً بالحبس 6 شهور وكفالة 100 جنيه، وجنح قسم جمصة "تبديد" غيابياً بالحبس شهر وكفالة 20 جنيه جنح مركز بلقاس "إيصال أمانة" غيابياً بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه، وجنح مركز بلقاس "إيصال أمانة" غيابياً بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه، جنح مركز بلقاس "إيصال أمانة" غيابياً بالحبس 6 شهور وكفالة 50 جنيه، وجنح مركز بلقاس "إيصال أمانة" غيابياً بالحبس 3 سنوات وكفالة 3000 جنيه جنح مركز كفرسعد "إيصال أمانة" حضورياً بالحبس 3 سنوات وكفالة 40 ألف جنيه.تحرر عن ذلك المحضر رقم 485/2018 إدارى القسم، وجارى العرض على النيابة العامة>