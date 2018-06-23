ضبط مدرس مطلوب فى قضية استعراض قوة وتجمهر بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط مدرس، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية استعراض قوة وتجمهر، بمركز أبشواي، وأحيل إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

البداية بتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز أبشواي، بضبط "ع.ع" (41 سنة-مدرس)، ومقيم بقرية الجيلاني بمركز أبشواي، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 8038 لسنة 2018 جنح مركز شرطة أبشواي، بتهمة استعراض قوة وتجمهر وأحيل المتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.